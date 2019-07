POL-VER: Drei junge Täter gesucht + Einbruch in Physiotherapiepraxis + Weder Führerschein, noch Zulassung vorhanden + Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss: Unfall endet glimpflich + Ballenpresse brennt auf Feld

Landkreise Verden und Osterholz (ots) –

LANDKREIS VERDEN

Drei junge Täter gesucht

Verden. Auf ein Smartphone hatten es drei Täter bereits am

Dienstagnachmittag im Freizeitpark im Heideweg in Verden abgesehen.

Sie griffen eine 17-jährige Mitarbeiterin an, die vermutlich von den

Tätern während eines Telefonats beobachtet worden war. Es gelang

ihnen zwar Zubehör, jedoch nicht das Smartphone zu stehlen.

Anschließend flüchten die drei Personen und konnten bei einer

anschließenden Fahndung von Beamten der Polizei Verden nicht mehr

gefunden werden. Der Sachschaden liegt im zweistelligen Bereich.

Verletzt wurde die 17-Jährige glücklicherweise nicht. Mögliche

Zeugen, die die Tat oder in der Nähe des Parks verdächtige Umstände

oder Personen beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten. Die

Polizei Verden nimmt diese unter 04231/8060 entgegen. Die Polizei

Verden ermittelt nun wegen Raubes. Gesucht drei männliche, scheinbar

noch sehr junge Täter im Alter von etwa 13.

Einbruch in Physiotherapiepraxis

Verden. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verschafften

sich unbekannte Täter Zugang zu einer Praxis für Physiotherapie in

der Windmühlenstraße. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume und

flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Insgesamt entstand ein

Sachschaden über mehrere hundert Euro. Die Polizei Verden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen unter

04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der

Nähe.

Weder Führerschein, noch Zulassung vorhanden

Achim/A27. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stoppten einen

20-Jährigen in einem BMW am Freitag in den frühen Morgenstunden am

Bremer Kreuz und untersagten ihm die Weiterfahrt. An dem Pkw waren

falsche Kennzeichen angebracht, um eine Zulassung vorzutäuschen.

Außerdem hatte der 20-Jährige keinen Führerschein und hätte gar nicht

am Steuer des BMW sitzen dürfen. Gegen ihn wurden nun Ermittlungen

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch sowie

Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das

Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss: Unfall endet glimpflich

Oyten. Auf der A1 zwischen Oyten und Posthausen kam ein

50-jähriger Fahrer eines Lkw am Donnerstagmorgen nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonleitwand, an der er weiter

entlangfuhr. Dadurch wurde ein Feuer an der Böschung verursacht, das

durch Kräfte der Johanniter vom Ortsverband Stade zügig gelöscht

wurde, als sie zufällig an der Stelle vorbeikamen. Die alarmierte

Freiwillige Feuerwehr Oyten hielt Nachschau an der Brandstelle, um

ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Trotz starker Trockenheit

konnte durch die zügige Löschung ein Ausbreiten des Brandes

verhindert werden. Der 50-Jährige fuhr mit seinem Lkw jedoch weiter

und konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der

Rastanlage Grundbergsee kontrolliert werden. Vor Ort stellte sich

heraus, dass Alkoholeinfluss am Steuer Grund für den Unfall gewesen

sein dürfte. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 3

Promille. Ihm wurde eine Blutprobe zur Feststellung des genauen

Wertes entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn

wurden Anzeigen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und

Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden

liegt bei mehreren tausend Euro.

Ballenpresse brennt auf Feld

Verden. Am Donnerstagnachmittag geriet eine Ballenpresse auf einem

Feld im Botterbusch in Brand. Das Feuer griff auf das umliegende Feld

über. Die Freiwilligen Feuerwehren Scharnhorst, Walle, Kirchlinteln,

Verden und Dauelsen waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und

löschten das Feuer ab. Der Sachschaden beträgt nach ersten

Erkenntnissen mehrere zehntausend Euro. Die Ursache des Feuers ist

derzeit unklar. Die Ermittlungen dazu hat die Polizei Verden

aufgenommen.

Einbrecher betrieben großen Aufwand

Oyten. Bereits am 12.07.2019 in den frühen Morgenstunden brachen

unbekannte Täter in die Rezeption eines Campingplatzes am Oyter See

ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Gebäude,

in dem auch die betroffene Rezeption untergebracht ist. Die Täter

suchten nach geeigneter Beute und unternahmen dabei erhebliche

Kraftanstrengungen, da sie es unter anderem auf einen fest verbauten

Tresor abgesehen hatten, den sie stark beschädigten. Nachdem sie ihre

Beute ausfindig gemacht hatten, flüchteten sie unerkannt. Die Täter

ließen einen Sachschaden von etwa 8.000EUR zurück. Die sogenannte

Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

sicherte vor Ort Spuren. Sie werden derzeit durch Ermittler beim

Polizeikommissariat Achim ausgewertet, um die Täter anhand dessen zu

überführen. Mögliche Zeugen bitten die Beamten dennoch unter

04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die in

der Nähe gesehen worden sind.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher scheitern an Terrassentür

Ritterhude. Unbekannte Einbrecher versuchten am Donnerstagmorgen

in ein Einfamilienhaus in der Werschenreger Straße einzubrechen. Die

Täter hebelten dabei mehrfach an einer Terrassentür. Ihre Versuche

waren jedoch nicht erfolgreich, sodass sie von der Tat abließen und

vom Tatort flüchteten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa

500EUR. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in

der Nähe oder im Vorfeld der Tat wahrgenommen haben, werden unter

04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz-Scharmbeck

gebeten.

Pkw gerät während Fahrt in Brand

Lilienthal. Ein VW geriet nach ersten Erkenntnissen während der

Fahrt in der Lüninghauser Straße in Brand und konnte durch die beiden

17- und 53-jährigen Insassen noch rechtzeitig am Fahrbahnrand

abgestellt werden. Die alarmierte Feuerwehr St. Jürgen konnte das

Feuer nicht rechtzeitig löschen, der Pkw brannte komplett aus und

wurde anschließend abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei mehreren

tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem

Vorfall. Die Ursache des Feuers wird durch Beamte des Kriminal- und

Ermittlungsdienstes in Osterholz-Scharmbeck untersucht. Die ersten

Erkenntnisse deuten jedoch auf einen technischen Defekt, der das

Feuer ausgelöst haben dürfte.

(++ Ein Foto des Pkw befindet sich in der digitalen Pressemappe

der PI Verden/Osterholz ++)

Pkw gerät in Gegenverkehr

Lilienthal. Ein 58-jähriger Fahrer eines Suzuki geriet am

Donnerstagmorgen aus Lilienthal kommend auf der Falkenberger

Landstraße in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Ein

entgegenkommender Mercedes eines 57-Jährigen konnte nicht mehr

ausweichen und die Pkw prallten aufeinander. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden liegt bei mehr

10.000EUR. Der 58-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort

durch Rettungskräfte versorgt. Im Bereich der Unfallstelle kam es für

fast zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Ursache des Unfalles war

nach ersten Erkenntnissen eine Blendung der Suzuki-Fahrers durch

Sonneneinstrahlung.

Mähdrescher in Flammen

Osterholz-Scharmbeck. Im Hülseberger Weg geriet ein Mähdrescher am

Donnerstagmittag auf dem Weg zu Mäharbeiten aus unbekannter Ursache

in Brand. Das Feuer griff auf einen Baum und einen Grünstreifen im

Seitenraum über, konnte jedoch zügig durch die Freiwilligen

Feuerwehren Freißenbüttel, Sandhausen und Pennigbüttel gelöscht

werden. Weder der 52-jährige Fahrer noch andere Personen wurden durch

das Feuer verletzt. Der gesamte Sachschaden liegt in einem

fünfstelligen Bereich. Der Hülseberger Weg musste durch den Bauhof im

Bereich der Unfallstelle für fast zwei Stunden gesperrt werden, bis

das verbrannte Fahrzeug abgeschleppt wurde.

