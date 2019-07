POL-KA: (KA) Karlsruhe – Unfall auf der Autobahn 8 im Baustellenbereich – Kleinlaster kollidiert beim Überholen mit Lkw-Sattelauflieger

Karlsruhe (ots) – Im Baustellenbereich der Autobahn 8 zwischen

Karlsbad und Karlsruhe kollidierte am Freitagmorgen ein Kleinlaster

beim Versuch einen überbreiten Lkw-Sattelauflieger zu überholen mit

dessen Seitenflanke. In der Folge kam es durch den Unfall zu einem

Rückstau von circa 10 Kilometern Länge.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 46-jährige Lenker eines

Kleinlasters gegen 07.00 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung

Karlsruhe. In der mit zwei Richtungsfahrstreifen ausgebauten

Baustelle in Höhe Wolfartsweier versuchte der Fahrer offenbar einen

dort mit drei Metern überbreiten Lkw-Sattelauflieger zu überholen. Im

Verlauf des Überholvorganges kam es schließlich zur seitlichen

Kollision der Fahrzeuge. Während der Lkw nahezu unbeschädigt seine

Fahrt fortsetzten konnte, musste der Ford-Kleinlaster aufgrund eines

Achsschadens abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden am

Sattelauflieger wird auf circa 1.000 Euro und am Kleinlaster auf

circa 10.000 Euro geschätzt.

