POL-UL: (HDH) Heidenheim – Beim Überholen nicht aufgepasst / Am Donnerstag stieß ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Auto bei Großkuchen zusammen.

Ulm (ots) – Kurz vor 17.30 Uhr fuhr der 41-Jährige Motorradfahrer

in der Straße zwischen Großkuchen und Ebnat. Vor ihm war ein

Mähdrescher in Richtung Großkuchen unterwegs. Der Fahrer der Triumph

wollte den Mähdrescher in einer Rechtskurve überholen. Zunächst

wollte er sich wohl einen Überblick verschaffen und wechselte auf den

linken Fahrstreifen. Eine 28-Jährige kam mit ihrem Renault entgegen.

Der Kradlenker wechselte wieder auf den rechten Fahrstreifen. Das

Fahrmanöver gelang nicht vollständig. Die beiden Fahrzeuge streiften

sich. Der Motorradfahrer stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere

Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte

brachten Beide in Krankenhäuser. Abschlepper bargen die verunfallten

Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

