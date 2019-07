POL-NE: Verdächtiger Exhibitionist mit „Sonnenschirm“ gesucht

Meerbusch (ots) – Am Donnerstag (25.07.), gegen 14:00 Uhr, zeigte

sich ein bislang unbekannter Mann in Meerbusch-Langst am Rhein einer

jungen Frau gegenüber in schamverletzender Weise.

Der Exhibitionist kann folgendermaßen beschrieben werden: etwa 60

Jahre alt, längere weiße Haare, schwarze Sonnenbrille, bekleidet mit

einem dunkelfarbenen Muskelshirt und einer kurzen Hose. Zudem hatte

der Täter ein Fahrrad dabei, an dessen Lenker ein (Sonnen)schirm

befestigt war. Der Tatort liegt, von der dortigen Rheinfähre aus über

den Parkplatz kommend, mehrere hundert Meter weiter stromaufwärts, an

einem Strandabschnitt.

Hinweise auf den Verdächtigen werden erbeten an die Polizei unter

der Telefonnummer 02131 3000.

