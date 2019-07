POL-NI: Sachbeschädigung an Sitz eines Rehburger Bauunternehmen

Rehburg-Loccum (ots) –

Rehburg (ZIE)- In der Zeit vom 25. Juli 2019, 22h bis 26.Juli

2019, 04h wurde das Firmengebäude des Rehburger Bauunternehmens Kühn

Massivbau durch großflächige Schmierereien mit Bitumen beschädigt. An

drei Gebäudeseiten wurde durch unbekannte Täter die schwarze klebrige

Substanz großflächig aufgetragen. Zumindest der Hauptzugang dürfte

derzeit nicht nutzbar sein. Es entstand ein Schaden von vorsichtig

geschätzt ca. 3000 Euro. Die Polizei Stolzenau hat ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Da die

Tatausführung einen gewissen Zeitraum beansprucht haben dürfte,

werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in

Verbindung zu setzen.

