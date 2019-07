FW-GE: Verkehrsunfall auf der Autobahn A42, nachbarschaftliche Hilfe in Gladbeck, Bäume wässern im Nordsternpark – Insgesamt 164 Einsätze für die Feuerwehr Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) –

Man hat den Eindruck, das öffentliche Leben in Gelsenkirchen passt

sich langsam den sehr hohen Temperaturen an und kommt ein Stück weit

zum Erliegen. Für die Feuerwehr Gelsenkirchen stellt sich das derzeit

ein wenig anders dar. 164 Einsätze galt es von Donnerstagmorgen bis

zum Schichtende am Freitag abzuarbeiten; an einem „normalen“ Tag

liegt das Einsatzaufkommen bei 120 – 130 Einsätzen pro 24h-Schicht.

Die seit Tagen anhaltenden hohen Temperaturen sorgen oftmals für

Kreislaufprobleme und rufen den Rettungsdienst vermehrt auf den Plan.

Glücklicherweise halten sich die wetterbedingten Einsätze der

Löschzüge noch sehr in Grenzen. Vereinzelte Grasnarben- oder

Unterholzbrände werden der Feuerwehrleitstelle gemeldet. Ein

Auffahrunfall auf der Autobahn A42 beschäftigte am

Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte der Wache Heßler und Buer.

Zwei verletzte Personen wurden nach der ersten Versorgung vor Ort dem

Krankenhaus zugeführt. Gegen 15:30 Uhr ereilte die Feuerwehr

Gelsenkirchen ein Hilfeersuchen der Kreisleitstelle Recklinghausen.

Auf der Gladbecker Moltke-Halde brannten Bäume und Buschwerk. Der

Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Erle-Nord, der Abrollbehälter

Wasser und der Multicopter des Löschzug Erle-Süd unterstützten die

Löscharbeiten bis in die Abendstunden. Einen „grünen Daumen“ bewies

der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Buer. Im Rahmen des

Übungsabends rückte ein Fahrzeug aus und begann mit der Bewässerung

der Bäume im Nordsternpark. In den kommenden Tagen wird diese Aktion

durch die ehrenamtlich tätigen Kameradinnen und Kameraden

fortgesetzt.

