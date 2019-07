FW-E: Kohlenmonoxid-Melder löst aus, hohe CO-Konzentration in Badezimmer

Essen-Frohnhausen, Wiesbadener Straße, 26.07.10.45 Uhr (ots) –

Einen fleißigen Schutzengel hatte heute Vormittag die 31 Jahre

alte Mieterin einer Wohnung in Essen-Frohnhausen. Obwohl ihre im Bad

installierte Gastherme noch in dieser Woche gewartet worden war,

löste ihr Kohlenmonoxid (CO)-Warnmelder aus und alarmierte die

anwesende junge Frau. Sie erinnerte sich an die Ratschläge eines

einschlägig vorbelasteten Freundes (Feuerwehrmann), öffnete das

Fenster im Bad und schloss die Badezimmertür. Anschließend verließ

sie die Wohnung und alarmierte die Feuerwehr mit dem Stichwort CO.

Beim Notruf konnte sie den Messwert nennen, den der Melder anzeigte.

Der lag mit deutlich über 300 ppm (Parts per Million) bereits in

einem Bereich, in dem nach wenigen Minuten Vergiftungserscheinungen

auftreten können. Der Wert war nach Eintreffen der Feuerwehr durch

Lüften bereits auf rund 50 ppm gesunken. Die Retter schalteten die

Therme aus und lüfteten weiter, bis die Messungen negativ ausfielen.

Ein Entstörtrupp der Stadtwerke übernahm die Einsatzstelle. Die junge

Frau blieb unverletzt. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Essen | Publiziert durch presseportal.de.