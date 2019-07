POL-EN: Sprockhövel – Vermisste hilflose Person

Sprockhövel (ots) –

Seit dem Abend des 23.07. wird Frau S. vermisst! Die Dame wohnt in

Sprockhövel. Sie ist 29 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, hat

schulterlanges, braunes Haar und eine Narbe auf dem rechten

Handgelenk. Weiterhin trägt sie eine sichtbare Magensonde unter der

Kleidung sowie einen angestochenen Port auf der Brust rechtsseitig.

Vermutlich trägt sie außerdem einen rot-schwarzen Helm. Aufgrund

einer Erkrankung ist sie orientierungslos und dringend auf

Medikamente angewiesen. In vorherigen Fällen nutzte sie öffentliche

Verkehrsmittel und bewegte sich so durch das ganze Bundesgebiet.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Kontaktaufnahme bei

Antreffen der Person über die Polizeiwache Hattingen (Telefon

02324-9166-6000, Aktenzeichen 310000-019256-19/2).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

