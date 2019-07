POL-ME: Auf frischer Tat: Polizei nimmt Fahrraddieb fest – Ratingen – 1907142

Mettmann (ots) –

In der Nacht zu Freitag (26. Juli 2019) hat die Polizei in

Ratingen einen Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 1:25 Uhr meldeten sich Anwohner der Carl-Zöllig-Straße in

Ratingen telefonisch bei der Polizei. Sie gaben an, beobachtet zu

haben, wie sich drei Männer in verdächtiger Art und Weise an einem

Auto zu schaffen machten. Als die Polizei am angegeben Tatort

eintraf, konnten sie keine Feststellungen machen – auch das Auto war

nicht beschädigt.

Allerdings bemerkten sie einen Mann, der ohne Licht auf einem

Pedelec unterwegs war. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete

der Mann in Richtung Hegelstraße. Auf die Rufe der jetzt zu Fuß

verfolgenden Beamten reagierte er nicht. Vielmehr setzte er seine

Flucht in die Straße „Pfingsberg“ fort, wo ihn die Beamten aus den

Augen verloren.

Bei weiteren Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte aber das von

dem Mann zuvor geführte Pedelec zwischen zwei Garagenzeilen an der

Homberger Straße finden. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten

davon aus, dass das Fahrrad gestohlen wurde – so fanden sich frische

Aufbruchspuren am Hinterrad. Außerdem stellten die Beamten im

Fahrradkorb des Pedelecs einen Stoffbeutel sicher: Darin fanden sie

neben geringen Mengen Drogen auch Aufbruchwerkzeug – und, zur

Überraschung der Polizisten, einen Personalausweis, welcher

augenscheinlich dem Fahrraddieb gehörte.

Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass der

32-jährige Ausweisinhaber aus Düsseldorfer derzeit über keinen festen

Wohnsitz verfügt – den Beamten also auch keine Anlaufadresse für

weitere Ermittlungen zur Verfügung stand. Dennoch konnten die Beamten

den Fahrraddieb wenig später ausfindig machen, und zwar am S-Bahnhof

Ratingen. Dorthin waren die Beamten gefahren, um wegen möglicher

weiterer Fahrraddiebstähle zu ermitteln. Tatsächlich trafen sie

hierbei auf den gesuchten Düsseldorfer, der gerade ein Mountainbike

aufgebrochen hatte und dieses auf seinen Schultern davontrug. Dieses

Mal konnten ihn die Beamten stellen und festnehmen.

Sie brachten ihn zur Polizeiwache, wo er die Nacht verbringen

musste. Der Mann ist bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte

polizeibekannt und hat auch schon Haftstrafen, unter anderem wegen

Diebstahlsdelikten zur Finanzierung seines Betäubungsmittelkonsums,

abgesessen. Er wird heute (26. Juli 2019) erneut einem Haftrichter

vorgeführt. Das Ergebnis der Vorführung steht aktuell noch aus.

Die Ermittlungen der Polizei sind indes jedoch noch nicht

abgeschlossen: So sucht die Polizei derzeit nach den Eigentümern der

beiden von dem Mann entwendeten Fahrräder. Bei dem Pedelec handelt es

sich um ein rotes Fahrrad der Marke „Herkules“, Typ „Robert A 7“. Bei

dem Mountainbike handelt es sich um ein graues Fahrrad der Marke

„Fixie Inc“.

Sachdienliche Hinweise zu den Eigentümern dieser beiden Fahrräder

nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210

entgegen.

