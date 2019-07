POL-CE: Celle – Einbruch in Elektrotechnikbetrieb

Celle (ots) – In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte

Täter gewaltsam Zutritt zu einem Elektrotechnikbetrieb in der

Hunäusstraße. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tat gegen

01:10 Uhr ereignet haben. Die Täter sahen sich in den Räumlichkeiten

um und nahmen diverse Gegenstände mit. Anschließend flüchteten sie in

unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in niedriger

vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter

Telefon 05141/277-215.

