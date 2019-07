POL-PDNW: Unvorstellbar bei den Temperaturen – Hund im Auto gelassen

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Obwohl oder vermutlich gerade auch weil gestern in weiten Teilen

Deutschlands der heißeste Tag seit Wetteraufzeichnungen war, begab

sich ein 63-jähriger Neustadter ins gut klimatisierte Kino. Dass aber

bereits an normalsonnigen Tagen Temperaturen von über 60 Grad im

Innenraum eines Autos entstehen, wenn dieses nur eine halbe Stunde in

der Sonne steht, hatte der Herr wohl vergessen. Er ließ seinen Hund

im PKW zurück, die Scheiben nur einen Spalt weit geöffnet. Weil der

Gedankenlose nicht ermittelt werden konnte, musste eine Scheibe des

Autos eingeschlagen werden. Die ehemalige Lebensgefährtin des

63-Jährigen nahm sich im weiteren Verlauf dem Tier an. Außer den

Kosten für die Scheibe wird der Herr die Gebühren für den

Polizeieinsatz zu tragen haben. Die Fachbehörde der Stadtverwaltung

wurde über den Vorfall informiert.

