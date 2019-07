POL-LB: Sindelfingen: Einbrecher überrascht; Leonberg: 25-Jähriger fährt Rennen; Böblingen: 61-Jährigen in den See gestoßen

Ludwigsburg (ots) – Sindelfingen: Einbrecher überrascht

Von einem heimkehrenden Anwohner überrascht und in die Flucht

geschlagen wurde in der Nacht zum Donnerstag ein bislang unbekannter

Täter, der sich gegen 02:30 Uhr über eine Balkontür Zugang zu einem

Wohnhaus in der Straße „Auf der Stelle“ verschafft hatte. Bei dem

Einbrecher handelte es sich um einen etwa 25 Jahre alten und ca. 175

cm großen Mann mit dunklem Teint, schwarzen Haaren und kurzem

Vollbart sowie einem auffälligen Muttermal an der Oberlippe. Er

erbeutete bei dem Einbruch mehrere hundert Euro Bargeld und richtete

ca. 1.300 Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise nimmt das

Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Leonberg: 25-Jähriger fährt Rennen

Wegen eines verbotenen Rennens ermittelt die Polizei in Leonberg

gegen den 25-jährigen Fahrer eines Mercedes. Er wurde am

Donnerstagabend gegen 22:55 Uhr auf der Eltinger Straße im Rahmen

einer Geschwindigkeitsmessung mit 74 anstatt der erlaubten 50 km/h

erwischt, wurde daraufhin angehalten und sollte auf einem

angrenzenden Parkplatz kontrolliert werden. Stattdessen wendete der

25-Jährige und raste mit maximaler Geschwindigkeit entgegen der

Einbahnregelung über die Schellingstraße und die Lindenberger Straße,

wo er an einer auf der Fahrbahn stehenden Personengruppe vorbeifuhr.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Leonberg brach die

Verfolgung ab, hatte den polizeibekannten Tatverdächtigen zuvor

jedoch zweifelsfrei erkannt.

Böblingen: 61-Jährigen in den See gestoßen

In der Nacht zum Freitag, gegen 01:00 Uhr, wurde ein

alkoholisierter 61-jähriger Mann von zwei unbekannten, etwa 20 bis 25

Jahre alten Tätern von der Holzbrücke beim Spielplatz „Siebeneck“ in

den Oberen See gestoßen. Zuvor hatten sie das Opfer angesprochen und

Zigaretten verlangt, die er aber nicht hatte. Bei dem Sturz aus etwa

1,50 Meter Höhe zog sich der 61-Jährige leichte Verletzungen zu. Das

Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet um sachdienliche

Hinweise.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

