POL-Bremerhaven: Geländer aus Asphalt gerissen

Bremerhaven (ots) –

Mit einem erheblichen Kraftaufwand müssen unbekannte Täter von

Mittwoch auf Donnerstag ein Straßengeländer aus der Verankerung

gerissen haben. Dabei entstand an der Doppelschleuse großer

Sachschaden. Ein zuständiger Mitarbeiter für den Deichbau hat an der

Deichauffahrt zur Straße An der Neuen Schleuse festgestellt, dass ein

etwa 30 Meter langes Geländer zur Binnendeichseite komplett aus der

Verankerung gerissen wurde. Sogar der Boden wurde an den

Befestigungsstellen aufgerissen. Jetzt muss die Straße zur Hälfte

aufgearbeitet werden, was einen enormen Kostenaufwand bedeutet. Die

Polizei (Telefon 953 3321) hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen, die

etwas zu der Sachbeschädigung sagen können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 – 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bremerhaven | Publiziert durch presseportal.de.