POL-GI: Hohe Beanstandungsquoten bei Kontrollen rund um Schotten/Laubach

Gießen (ots) –

Verkehrskontrollen –

Am Mittwoch, 24. Juli kontrollierten die Polizei Ost- und

Mittelhessen gemeinsam an drei Stellen rund um Schotten und Laubach.

Von den insgesamt 38 Zweirädern beanstandeten sie 19, von den 17

Autos 7. Zu schnell unterwegs waren ausschließlich Autofahrer. Bei

den Motorrädern waren es technische Veränderungen.

Bei den Kontrollen zur Verkehrssicherheit am Hoherodskopf, auf der

Bundesstraße 455 zwischen Schotten und Nidda und auf der B 276 an der

Kaiserbrücke führte die Polizei technische Überprüfungen der

Zweiräder und Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Einsatz waren zudem

die beiden zivilen Videokräder der Polizei Osthessen.

Erfreulich war, dass kein Kradfahrer zu schnell unterwegs war.

Weniger erfreulich war, die Beanstandungsquote von 50 % der

kontrollierten 38 Kräder. 15 der insgesamt 19 aufgefallenen Zweiräder

waren technisch u.a. am Lenker, den Fußrasten, den Bremshebeln,

Kennzeichen oder Rückstrahler verändert. Bei vier Kradfahrern führten

die Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ein Kradfahrer

fuhr mit einem nicht zugelassenen Helm. Neben den 13 Mängelkarten

resultierten aus den Verstößen 7 Anzeigen und 11 Verwarnungen.

Selbstverständlich überprüft die Polizei bei diesen

Verkehrskontrollen auch die auffallenden Autofahrer. 17 Autos fuhren

in die Kontrollstellen. Für 7 Autofahrer hatte das Folgen. 5 davon

waren zu schnell unterwegs, eine Frau stand unter Drogeneinfluss und

wies sich mit einem total gefälschten italienischen Führerschein

nebst ebenfalls gefälschter Gültigkeitsbescheinigung des

Kraftfahrbundesamtes aus. Ihr eigener Führerschein war ihr vor Jahren

entzogen worden. Für die Frau endete die Fahrt an der Kontrollstelle.

Zu Beginn der Motorradsaison startete die Hessische Polizei die

Präventionskampagne „Du hast es in der Hand“. Grund für diese

Kampagne waren 50 Fahrer von Maschinen über 125 cc, die im Jahr 2018

bei Verkehrsunfällen ihr Leben verloren und über 1.500 bei

Verkehrsunfällen mit Zweiradfahrern Verletzte. Leider gab es auch in

dieser Saison bereits wieder tote Motorradfahrer. Betroffen war hier

die am Mittwoch kontrollierte Strecke Mehr zu dieser Kampagne und ein

Film dazu ist auf der Internetseite der Polizei Hessen unter

www.polizei.hessen.de zu finden.

Passend dazu sind auch die vom Bundesministeriums für Verkehr und

den Deutschen Verkehrssicherheitsrat zur Aktion „Runter vom Gas“

(www.runtervomgas.de) speziell für Motorradfahrer entwickelten

Broschüren Fahren mit Hirn und Fit Bleiben mit Hirn.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen für die

Verkehrssicherheit fortsetzen.

