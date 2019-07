POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Elektrozaun – Unfälle

Aalen (ots) – Crailsheim: Kettenreaktion im Parmiersring

Im Parmiersring, kurz vor dem Kreisverkehr der

Dr.-Bareilles-Straße, kam es am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr zu

einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine

37-jährige VW Caddy-Lenkerin fuhr auf den vor ihr gerade anfahrenden

Ford Fiesta einer 56-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Fiesta

noch auf einen VW Touran einer 41-Jährigen aufgeschoben. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Obersontheim: Radfahrer übersieht PKW

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag um 19 Uhr in der Bachstraße.

Ein 14-jähriger Radfahrer übersah hierbei einen VW Golf eines

30-Jährigen und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Der Radfahrer wurde

dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Elektrozaun

Ein Elektrozaun einer Schafweide in der Stauffenbergstraße im

Solpark, in der Nähe Hangar, wurde am Donnerstag zwischen 17 und 20

Uhr beschädigt. An zwei verschiedenen Stellen wurden die Maschen des

Zaunes durchgeschnitten bzw. beschädigt. Der Schaden wird auf etwa

160 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall

unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Mainhardt: Fuchs erfasst

Zwischen Bubenorbis und Ziegelbronn, etwa 200 Meter vor

Ziegelbronn, erfasst am Donnerstag um 21:10 Uhr ein 35-Jähriger mit

seinem PKW Chevrolet einen Fuchs, der die Fahrbahn queren wollte.

Der Fuchs rannte nach dem Unfall weiter. Am PKW entstand ein Schaden

in Höhe von etwa 2000 Euro.

Satteldorf: Aufgefahren

Am Donnerstag um 15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem PKW Audi

A3 die Bundesstraße 290 von Wallhausen in Richtung Crailsheim. An der

Abzweigung in Richtung Satteldorf musste der Audi-Fahrer an der roten

Ampel anhalten. Eine nachfolgende 27-jährige Fiat-Fahrerin übersah

dies und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall lösten sämtliche

Airbags im Fiat aus. Die Fiat-Fahrerin sowie der Audi-Fahrer und

dessen beiden Mitfahrer im Alter von 26 und 31 Jahren wurden bei dem

Unfall verletzt. Alle vier Beteiligten wurden vorsorglich zu

Untersuchungen in ein Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand

ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Untermünkheim: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung des Seeholzweg zum Siebeneich missachtete am

Donnerstag um kurz vor 13 Uhr ein 44-jähriger Lenker eines IVECO

Omnibusses die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW BMW einer

53-Jährigen. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein

gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wolpertshausen: PKW kommt auf der Autobahn ins Schleudern

Am Donnerstag um 17 Uhr befuhr ein 68-jähriger VW Golf-Lenker die

BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg auf der rechten Fahrspur. Zwischen

den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen

schloss der Golf-Fahrer auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf.

Aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit unterschätzte der PKW-Lenker seine

Geschwindigkeit, so dass er dem Sattelzug nach links ausweichen

musste. Hierbei kam der Golf ins Schleudern und erneut in Richtung

des rechten Fahrstreifens. Dort streifte er zunächst den Auflieger

des Sattelzuges und wurde anschließend nach links in die

Mittelschutzplanke abgewiesen, wo der PKW völlig zerstört quer zur

Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer des Golfs wurde bei dem Unfall

schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von

etwa 23.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 5000

Euro geschätzt.

