HZA-M: Münchner Zoll kontrolliert Gastronomiebetriebe

München (ots) –

Vergangene Woche kontrollierte der Zoll im Rahmen einer regionalen

Schwerpunktaktion die Beschäftigungsverhältnisse im

Gaststättengewerbe. Mehr als 75 Zollbeamte der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit des Hauptzollamts München waren an dieser Großaktion

beteiligt. Dabei wurden insbesondere zahlreiche Gastronomiebetriebe

an Bahnhöfen und am Münchener Flughafen geprüft, um illegale

Beschäftigung, Sozialleistungsbetrug und Schwarzarbeit aufzudecken.

Bei den im Münchener Raum geprüften 44 Betrieben ergab sich in

mindestens 27 Fällen der Verdacht insbesondere auf Straftaten des

Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen, auf

Mindestlohnunterschreitungen und auf Sozialleistungsbetrug. „Die

weiteren Ermittlungen werden ergeben, ob sich der Verdacht erhärtet“,

so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Hintergrund: Der gesetzliche Mindestlohn ist zum 1. Januar 2019

auf 9,19 Euro gestiegen und wird zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro

angehoben. Illegale Beschäftigung, Sozialleistungsmissbrauch und

Schwarzarbeit haben gravierende Ausfälle bei der Sozialversicherung

und den Steuereinnahmen zur Folge. Zusätzlich werden rechtstreue

Arbeitgeber und all jene Arbeitskräfte geschädigt, die mit ihren

Sozialversicherungsbeiträgen die Ausfälle ausgleichen müssen. Darüber

hinaus schädigen sie die Beschäftigten selbst, weil diese unter

schlechten Bedingungen arbeiten müssen, Arbeitsschutz und Mindestlohn

nicht beachtet und ihre Sozialleistungsansprüche und Schutzrechte

vermindert werden. Schließlich wird der Wettbewerb beeinträchtigt:

Gesetzestreue Unternehmen können im Wettbewerb gegen die oft

erheblich günstigere, illegal handelnde Konkurrenz nicht bestehen und

werden in ihrer Existenz bedroht. Dies führt zum Verlust von legalen

Arbeitsplätzen und verhindert auch die Schaffung neuer Stellen.

