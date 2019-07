FF Nordkirchen: PKW-Brand

Nordkirchen (ots) –

Zu einem brennenden PKW wurde der Löschzug Nordkirchen am

Donnerstagabend um 22.20 Uhr alarmiert. Auf einem Gehöft an der „Alte

Ascheberger Straße“ war aus ungeklärter Ursache ein VW Golf in einer

Scheune in Brand geraten.

Die Eigentümer wurden auf das Feuer aufmerksam und hatten das

Fahrzeug vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie

geschoben. Ein angrenzender, mit Stroh beladener, Ballenwagen wurde

per Muskelkraft durch die Bewohner zur Seite geschafft.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Flammen aus dem

Motorraum des Fahrzeuges. Vom Hilfeleistungslöschfahrzeug aus wurde

umgehend ein Löschangriff mit einer Schaumpistole durchgeführt. Dazu

wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Ein weiterer Trupp

brachte ein Strahlrohr in Stellung um die nebenliegenden Gebäude bei

Bedarf kühlen zu können.

Das zweite Fahrzeug stellte mit seinem 2300 Liter fassendem

Wassertank die Löschwasserversorgung sicher. Drei Personen wurden mit

dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst

untersucht, konnten aber an der Einsatzstelle verbleiben. Während der

Löschmaßnahmen wurden die Scheune und der Ballenwagen mittels

Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert.

Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte den

Einsatz nach eineinhalb Stunden beenden.

