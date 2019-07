POL-PDNR: Brand eines Containers mit Ölresten

Altenkirchen (Westerwald) (ots) – Am frühen Freitagmorgen,

26.07.2019, um 04:45 Uhr geriet in Altenkirchen bei einem

kunststoffverarbeitenden Betrieb in der Kölner Straße ein

Metallcontainer mit Ölresten in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr von

Altenkirchen löschte mit 20 Einsatzkräften den Brand. Es trat kein Öl

aus, ein Schaden entstand nicht. Für die Bevölkerung bestand keine

Gefahr. Im Einsatz befanden sich auch Kräfte der Rettungswache des

Deutschen Roten Kreuzes von Altenkirchen. Die Brandursache steht

derzeit noch nicht fest

