POL-KA: (CW) Altensteig – Bedrohung mit Schusswaffe nach Nachbarschaftsstreit

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gerieten gegen 21 Uhr zwei Nachbarn

in der Poststraße in Altensteig in einen Streit. Im Verlauf des

Streites bedrohte ein 48-jähriger Deutscher seinen 27-jährigen

Nachbarn mit einer Schusswaffe. Danach flüchtete der 48-jährige in

seine Wohnung. Durch Anwohner und die eingesetzten Polizeibeamten vor

Ort konnten aus der Wohnung Schussgeräusche wahrgenommen werden. Aus

diesem Grund wurden Spezialkräfte zur Festnahme der Person

angefordert. Diese konnten die Person widerstandslos in seiner

Wohnung festnehmen. In der Wohnung konnten später mehrere

Schreckschusswaffen und Feuerwerkskörper sichergestellt werden.

