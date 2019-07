POL-MA: Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Zwei verletzte Personen nach Gebäudebrand

Hockenheim (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen brach am

Freitagmorgen gegen 02.15 Uhr in der Erdgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Zähringerstraße ein Brand aus. Zwei

Anwohner, eine 78-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, erlitten

eine Rauchgasvergiftung und mussten in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert werden. Die Feuerwehr hatte den Brand nach ca. 30 min

gelöscht, allerdings bleiben die Wohnungen im Erdgeschoss und im 1.

OG vorerst unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca.

150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.

