LPI-EF: Täter nach Raub gestellt

Erfurt (ots) – Am Donnerstagabend wurden auf dem Erfurter Anger

zwei Personen Opfer eines Raubes. Der Täter sprach zunächst eine 47

Jahre alte männliche Person auf sein Getränk an. Als dieser sich

weigerte seine Flasche zu übergeben, griff ihn der Täter mit beiden

Händen am Hals. Durch den Würgegriff verlor der Geschädigte

kurzzeitig das Bewusstsein. Couragierte Passanten griffen ein und

konnten den Täter vorerst von weiteren Handlungen abhalten. Die

Flasche nahm er jedoch an sich. Kurze Zeit später und nur wenige

Meter entfernt versuchte der 40 Jahre alte Beschuldigte erneut, eine

Person ihres Eigentums zu berauben. Er beabsichtigte die

Einkaufstasche einer 58 jährigen Frau zu entreißen. Als diese sich

dagegen wehrte, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht und flüchtete

anschließend ohne die Tasche. Durch Beamte der Polizei Erfurt-Nord

konnte der Täter letztlich gestellt und vorläufig festgenommen

werden. Bisher unbekannt sind die couragierten Helfer sowie weitere

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich

mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (CP)

