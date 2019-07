FW Hüllhorst: Wohnhausbrand in Oberbauerschaft

Hüllhorst (ots) –

Die Feuerwehr Hüllhorst wurde am Abend des 25.07.2019 mit dem

Stichwort Wohnhausbrand in den Ortsteil Oberbauerschaft alarmiert.

Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes stellte sich heraus, dass

bereits alle Bewohner das Haus verlassen hatten. Mehrere Passanten

hatten angehalten und sich um die Bewohner gekümmert. Eine Person

erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus transportiert.

Unverzüglich wurde vom Löschzug West (Hüllhorst, Holsen und

Oberbauerschaft) eine Brandbekämpfung unter Atemschutz im betroffenen

Bereich eingeleitet. Nachalarmiert wurde die Löschgruppe Schnathorst,

sowie der DRK Ortsverein Hüllhorst. Die Einsatzkräfte des DRK

versorgten die Einsatzkräfte aufgrund der sommerlichen Temperaturen

mit Getränken.

Der Innenangriff mit 2 parallel eingesetzten Trupps zeige schnell

Wirkung, sodass eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes

verhindert werden konnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten sowie der

Belüftung des Gebäudes konnte die Feuerwehr nach ca. 2,5h wieder

einrücken. Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Über die Schadenshöhe oder die Brandursache können keine Angabe

gemacht werden.

Einsatzleiter war der Leiter der Feuerwehr Stefan Mehnert.

