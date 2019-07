POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Süden (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit zwischen

Dienstag, 23. Juli 2019, 21 Uhr und Donnerstag, 25. Juli 2019, 17

Uhr, in das Vereinsheim eines Sportvereins an der Grünstraße ein. Sie

verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und

durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter

entwendeten alkoholische Getränke und Unterhaltungselektronik.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen.

(ag)

