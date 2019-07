POL-HRO: Polizeihubschrauber findet vermissten 75-Jährigen

Rostock/Kröpelin (ots) –

Seit dem Nachmittag des 25.07.2019 hat die Polizei nach einem

vermissten 75-Jährigen aus Kröpelin gesucht. Der Vermisste ist

dement, so dass zu befürchten war, dass er sich möglicherweise

verirrt hat und eine Gesundheitsgefahr vorliegt. Im Rahmen der

Suchmaßnahmen wurden unter anderem Funkstreifenwagen und ein

Fährtenhund eingesetzt.

Um 21:00 Uhr konnte schließlich der Vermisste in der Nähe der B 105

aufgefunden werden. Der eingesetzte Polizeihubschrauber erkannte den

Vermissten, der zu diesem Zeitpunkt hilfslos in einem Gebüsch lag.

Der Vermisste konnte wohlbehalten in das Pflegeheim zurückgebracht

werden.

Andreas Walus

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

