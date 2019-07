POL-MA: Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw gerät auf L 600 in den Gegenverkehr. Pressemitteilung Nr. 3

Gaiberg (ots) – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 14.30

Uhr auf der L 600 zwischen Gaiberg und Lingental ein Verkehrsunfall

mit 4 beteiligten Pkw. Hierbei wurden 4 Personen leicht verletzt und

zur ambulanten Versorgung mit Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Eine 82-jährige Dame aus Leimen befuhr mit

ihrem BMW die L 600 von Gaiberg kommend in Richtung Lingental, als

sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links

in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie zunächst gegen einen

BMW, an welchem hierdurch Totalschaden (ca. 30.000 Euro) entstand.

Der 54-jährige Fahrer aus Gaiberg wurde leicht verletzt. Durch die

Kollision und die hieraus resultierenden Schäden an dem Pkw der

Verursacherin konnte diese ihr Fahrzeug nicht mehr stabilisieren und

prallte in der Folge noch gegen die beiden weiteren, dem ersten Pkw

nachfolgenden Pkw. So entstand an dem nachfolgenden Opel ebenfalls

Totalschaden (ca. 10.000 Euro). Der 22-jährige Fahrer aus Leimen

wurde glücklicherweise nicht verletzt. Als letztes kollidierte die

82-Järige mit einem Daimler-Benz, welcher mit zwei Personen besetzt

war. Die beiden 19- und 20-jährigen Frauen aus Meckesheim wurden

ebenfalls leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe

von ca. 10.000 Euro. Der Daimler-Benz war jedoch das einzige, noch

fahrbereite Fahrzeug, welches nicht abgeschleppt werden musste. Die

Unfall Verursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt. An ihrem BMW

entstand ebenso Totalschaden (ca. 15.000 Euro). Ein Notarzt führte am

Unfallort die medizinische Erstversorgung durch. Die Freiwillige

Feuerwehr Gaiberg war ebenfalls am Unfallort eingesetzt. Aufgrund

ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma

gereinigt werden. Die L 600 war während der Zeit der Unfallaufnahme

und Reinigung bis gegen 18.00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde

örtlich umgeleitet. Es waren insgesamt 6 Streifenwagen der Polizei

eingesetzt. Das Polizeirevier Neckargemünd hat den Verkehrsunfall

aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

