FW-EN: Wetter – Einsatzreicher Donnerstag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots) –

Auch wenn die Außentemperaturen 40 Grad und mehr anzeigen, ist die

Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) in voller Schutzkleidung für Sie

bereit.

Den Anfang machten die Löschzüge II (Volmarstein / Grundschöttel)

und III (Wengern / Esborn) um 11:03 Uhr in einem Industriebetrieb im

Altenhofer Weg. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ein

Feuer gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Gebäude

schon komplett geräumt und die Mitarbeiter warteten auf den

gekennzeichneten Sammelplätzen. Sofort wurde durch den Einsatzleiter

und ein Trupp der entsprechende Bereich an der Laderampe

kontrolliert. Hier konnte allerdings kein Auslösegrund festgestellt

werden und der Einsatz wurde nach einer halben Stunde beendet.

Um 12:01 Uhr heulten dann die Sirenen im Ruhrtal. Bei der Firma

Demag in der Ruhrstraße war es zu einem Brandereignis auf einem

Hallendach gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache war eine

Acetylenflasche in Brand geraten. Aufgrund der räumlichen Nähe geriet

auch direkt eine zweite Flasche in Brand. Durch die Mitarbeiter der

Betriebsfeuerwehr wurden erste Maßnahmen eingeleitet. Nach dem

Eintreffen der ersten Kräfte, nach vier Minuten, wurde direkt ein

Trupp zum Ablöschen des Brandes auf das Dach geschickt. Ein weiteres

C-Rohr wurde direkt vorbereitet und anschließend vorgenommen. Nach

dem ablöschend es Brandes wurden die Flaschen über die zwei C-Rohre

weiter gekühlt. Diese Maßnahmen zeigten Erfolg und die Temperaturen

der Flaschen sanken. Damit eine endgültige Gefahr durch die Flaschen

ausgeschlossen werden kann, müssen diese für 24 Stunden gekühlt

werden. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr ein

Behälter mit Wasser gefüllt. Damit die Flaschen nicht großen

Erschütterungen ausgesetzt werden, wenn diese per Hand nach unten

getragen werden, wurde ein auf dem Betriebsgelände eingesetzter Kran

für die Bergung dieser eingesetzt. Der Behälter wurde mit diesem nach

oben gezogen, damit auf dem Dach die Flaschen dort hineingelegt

werden konnten. Zum Abschluss wurde der Behälter mit dem Kran über

das Hallengebäude gehoben und anschließend auf dem dortigen

Parkplatz, am Parkhaus, abgelassen. Hier wurde zur Sicherheit ein

Löschangriff aufgebaut. Durch Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr

werden hier weitere Kühlmaßnahmen durchgeführt, bis eine beauftragte

Fachfirma die beschädigten Flaschen aufnimmt und abtransportiert.

Während der kompletten Maßnahmen waren ein Rettungswagen und ein

Notarzt auf dem Werksgelände in Bereitstellung. Zusätzlich wurden die

kompletten, angrenzenden, Hallen durch die Feuerwehr geräumt. Den

Einsatzkräften wurden durch die Firma Demag Getränke zur Verfügung

gestellt, damit der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen werden konnte.

Alle eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach guten drei Stunden

beenden.

Erneut ging es für die Kräfte der Löschzüge II und III um 13:38

Uhr zu dem Industriebetrieb im Altenhofer Weg. Wieder hatte die

Brandmeldeanlage in dem Bereich der Laderampe ausgelöst. Erneut

konnte kein Auslösegrund festgestellt werden, sodass auch dieser

Einsatz nach einer guten halben Stunde beendet werden konnte.

Den bisher letzten Einsatz an diesem heißen Donnerstag hatten die

Löschzüge III (Wengern / Esborn) und I (Alt-Wetter) um 14:51 Uhr in

der Eickenstraße im Ortsteil Wengern. Durch den Anrufer wurde hier

ein unklarer Austritt von Lösungsmitteln gemeldet und es gäbe schon

drei betroffene Personen mit Erkrankungsanzeichen. Durch das erst

eintreffende Fahrzeug wurde direkt ein Trupp unter Atemschutz in das

betroffene Gebäude geschickt, um dort Messungen durchzuführen. Diese

verliefen negativ, trotzdem war ein beißender und stechender Geruch

wahrnehmbar. Nach weiteren Erkundungen in dem Gebäude, konnte in

Erfahrung gebracht werden, dass einige Häuser mit einer neuen Dämmung

versehen worden waren, welche bei diesen Temperaturen nun ausgaste.

Alle betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht,

konnten allerdings vor Ort verbleiben. Zur Absprache weiterer

Maßnahmen wurden eine verantwortliche Person der

Wohnungsgesellschaft, das Ordnungsamt und das Sozialamt zur

Einsatzstelle gerufen. Da für die Feuerwehr und den Rettungsdienst

vor Ort keine weiteren Maßnahmen notwendig waren, wurde die

Einsatzstelle, nach einer Stunde, an das Ordnungsamt übergeben.

Das beigefügte Bildmaterial wurde freundlicherweise von der

Westfalenpost, Y. Held, zur Verfügung gestellt und darf unter der

Nennung „Feuerwehr Wetter (Ruhr)“ gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Wetter (Ruhr) | Publiziert durch presseportal.de.