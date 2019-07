POL-TUT: (A.-Margrethausen) Einbruch in Schuppen – Anhänger mit Inhalt gestohlen

A.-Margrethausen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag sind bisher

unbekannte Täter in einen Schuppen am Ortsende von Margrethausen in

Richtung Pfeffingen eingedrungen, haben einen dort stehenden Anhänger

gestohlen, den sie zuvor mit weiterem Diebesgut beluden. Die

Unbekannten entwendeten mehrere Motorsägen, einen Freischneider, eine

Motorflex und eine Wanne voller Schrauben. Wie die Täter in den

Schuppen kamen, ist noch nicht ganz klar. Das Polizeirevier Albstadt

ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07432

955 0).

