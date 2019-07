POL-PPRP: Ludwigshafen-Hemshof – Wohnungsbrand

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Nachmittag des 25.07.2019 geriet

gegen 16:45h im Hinterhof eines Anwesens in der Hemshofstraße

Sperrmüll in Brand. Das Feuer griff auf eine Wohnung im Erdgeschoss

über. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die

Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner wurde in einer

Notunterkunft untergebracht. Die Brandursache ist derzeit unklar, die

Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Rheinpfalz | Publiziert durch presseportal.de.