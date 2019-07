POL-TUT: (A.-Tailfingen) 19-Jährige bei Unfall verletzt

A.-Tailfingen (ots) – Eine 19-jährige Autofahrerin ist am

Donnerstagmorgen bei einem selbst verschuldeten Unfall in der

Hechinger Straße verletzt worden.

Die junge Frau kam mit ihrem Fiat gegen 5.45 Uhr in Höhe der

Einmündung Emilienstraße aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. In

der Folge prallte sie gegen einen am rechten Straßenrand parkenden

Peugeot. Dabei drückte es den Peugeot gegen den Bordstein. Die

19-Jährige verletzte sich leicht. Sie kam ins Krankenhaus. An den

beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden.

