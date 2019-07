POL-TUT: (A.-Ebingen) B463: Auffahrunfall bei der Firma Bizer

A.-Ebingen (ots) – An der Einmündung der Straße unter dem

Malesfelsen in die Berliner Straße nahe der Firma Bizer sind am

Mittwochabend zwei PKW aufeinander gefahren.

Gegen 19.10 Uhr wollte eine 52-jährige Frau auf die Berliner

Straße in Richtung Straßberg abbiegen. An der Einmündung hielt sie

an, um vorfahrtsberechtige Fahrzeuge durchzulassen. Als sich im

Querverkehr eine Lücke auftat fuhr sie an, blieb aber dann doch

wieder stehen, weil ihr der Abstand zu knapp war. Der Fahrer des

nachfolgenden Volkswagens konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er

prallte gegen die Heckpartie des Dacia. Es entstand Sachschaden in

Höhe von zirka 7000 Euro. Der VW war stärker beschädigt und musste

abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

