FW-GLA: Haldenbrand auf einer Fläche von 50.000m²

Am heutigen Donnerstag kam es um 14:50 Uhr zu einem Brand auf der

Moltke-Halde in Gladbeck.Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte

bereits ein Großteil der Haldenvegetation. Auf Grund der

Brandausdehnung und der unzureichenden Wasserversorgung in diesem

Gebiet wurde Vollalarm für die Feuerwehr Gladbeck ausgelöst. Zudem

wurden zahlreiche überörtliche Einheiten aus den Nachbarstädten

Essen, Dorsten, Bottrop, Recklinghausen und Gelsenkirchen zur

Einsatzstelle alarmiert. Die Polizei sicherte das gesamte Umfeld

dieser Einsatzstelle ab. Insgesamt waren bei diesem Einsatz 125

Einsatzkräfte vor Ort. Die eingesetzten Kräfte wurden

zwischenzeitlich im Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes an der

Europastraße durch die Versorgungseinheit der Gladbecker Feuerwehr

verpflegt.Abschließende Luftbildaufnahmen eines Polizeihubschraubers

zeigten das gesamte Ausmaß des Brandes auf einer Fläche von 50.000

m². Die Löscharbeiten dauern bis in die Abendstunden an.

