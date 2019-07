FW Menden: Einsatzreiche Tage für die Feuerwehr Menden

Menden (ots) –

Seit Dienstagabend ist die Feuerwehr Menden neben kleineren

Einsätzen auch mehrfach zu größeren Einsätzen ausgerückt: Am Dienstag

vergaß ein Bewohner an der Balver Straße sein Essen im Backofen, der

Bewohner atmete Rauch ein, weshalb er zur genaueren Diagnostik in ein

Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude.

Direkt im Anschluss fuhren die Einsatzkräfte weiter zur Fröndenberger

Straße, hier hatte eine interne Brandmeldeanlage eines Hotels

ausgelöst. Nach der Erkundung konnte kein Feuer festgestellt werden.

Ein Fahrzeug musste auch von dieser Einsatzstelle direkt weiterfahren

und eine Wohnungstür wegen eines medizinischen Notfalls öffnen.

Mittwoch rückten die Brandschützer zweimal zu Vegetationsbränden

aus, wir berichteten.

Die Meldeempfänger der Feuerwehrleute meldeten sich am

Donnerstagmorgen zum ersten Mal um 05:45 Uhr, gemeldet wurde der

Brand eines Ofens in einem Industriebetrieb an der Carl-Benz-Straße.

Die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens hatte bereits erste

Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr Menden unterstützte, baute

vorsorglich einen Löschangriff mit Schaum auf und kontrollierte die

Außenhaut des Ofens mit einer Wärmebildkamera. Weitere Maßnahmen

wurden durch die Betriebsfeuerwehr übernommen.

Ein Kellerbrand im Ortsteil Platte-Heide war um 17:22 Uhr erneut

Grund für eine Alarmierung der Löscheinheiten. Die Feuerwehr räumte

das Mehrfamilienhaus an der Brandenburgstraße und musste sich

zunächst gewaltsam Zugang zum Keller verschaffen. Ein

Rauchschutzvorhang verhinderte das Eindringen von Brandrauch in den

Treppenraum. Das eigentliche Feuer war schnell gelöscht. Während

dieses Einsatzes gab es um 17:43 Uhr erneut Alarm: Die

Brandmeldeanlage eines Supermarktes an der Unteren Promenade hatte

ausgelöst. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Markt bereits

vorbildlich geräumt. Bei der Erkundung konnte eine leichte

Verrauchung in einem Lagerbereich festgestellt werden, wie sich kurze

Zeit später herausstellte trat aus einer Klimaanlage das Kühlmittel

aus. Da dieses CO2 enthält, ging ein Trupp unter Atemschutz vor und

dichtete eine Leckage notdürftig ab. Der Betreiber veranlasste

weitere Maßnahmen zur Reparatur des beschädigten Geräts. An den

verschiedenen Einsätzen waren mehrere Einheiten der Freiwilligen

Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache beteiligt.

