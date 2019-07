FW-ROW: Trecker und 3000 Quadratmeter Stoppelfeld stehen in Flammen

Rotenburg (Wümme) (ots) –

Am Donnerstagmittag den 25.07.2019 wurde der Leitstelle in Zeven

ein Treckerbrand und ein ca. 3000 Quadratmeter großes abgeerntetes

Getreidefeld welches in Brand geraten ist gemeldet. Sofort wurden die

Ortswehren Scheeßel, Jeersdorf, Westerholz, Hetzwege und

Wittkopsbostel um 12.34 Uhr alarmiert und zur Einsatzstelle zwischen

Westerholz und Jeersdorf in Marsch gesetzt. Dem ersteintreffenden

Einsatzleiter wurde schnell klar dass die alarmierten Kräfte und

Fahrzeuge nicht ausreichen würden, da in unmittelbarer Nähe noch ein

kleines Wäldchen war und es keine Wasserentnahmestelle gab. Über die

Leitstelle ließ er sofort die Feuerwehr Westervesede mit Vollalarm

nachalarmieren, somit erhöhte sich auch das Einsatzstichwort. In der

Alarm- und Ausrücke Ordnung ist dann hinterlegt das automatisch die

Kreisfeuerwehrbereitschaft Mitte mitalarmiert wird. Durch die

Umsichtigkeit der anwesenden Landwirte die rund um den Brandort

großflächig mit einem Grubber dem Feuer erstmal Nahrung genommen

hatten und ein ausbreiten dadurch verhinderten, ist es zu verdanken,

dass die Kreisfeuerwehrbereitschaft bereits auf Anfahrt ihre

Einsatzfahrt beenden konnten und nicht mehr benötigt wurden. Im

Pendelverkehr brachten die Wasserführenden Fahrzeuge Wasser an die

Einsatzstelle und löschten einzelne Glutnester ab. Der in Brand

geratene Trecker wurde mit einem Wasser/Schaum Gemisch abgelöscht.

Zwischenzeitlich wurde von einem Westerholzer Lohnunternehmen ein

Güllefass mit ca. 24.000 Liter Wasser zur Verfügung gestellt und an

die Einsatzstelle verbracht. Gegen 13.30 Uhr konnten bereits die

ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Westervesede die Einsatzstelle

verlassen, um 14.30 Uhr konnte der Leitstelle „Feuer aus“ gemeldet

werden und man begann mit dem Rückbau. Die Freiwillige Feuerwehr

bedankt sich auf diesem Wege für das umsichtige Handeln und Ergreifen

von Erstmaßnahmen, mit diesen konnte viel Schlimmeres verhindert

werden. Mit vor Ort war Vorsorglich der Rettungsdienst des

Landkreises Rotenburg sowie die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Scheeßel Feuerwehr Jeersdorf

Feuerwehr Hetzwege Feuerwehr Wittkopsbostel Feuerwehr Westerholz

Feuerwehr Westervesede

