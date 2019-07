FW-MH: Ausgelöster CO-Melder verhindert Schlimmeres – Vermehrt Einsätze durch Kohlenmonoxid bei hohen Temperaturen

Mülheim an der Ruhr (ots) –

Durch einen ausgelösten Kohlenmonoxidwarnmelder musste die

Feuerwehr Mülheim am heutigen Nachmittag ein Mehrfamilienhaus an der

Oberheidstraße zeitweise räumen..

Am heutigen Nachmittag rückte der Löschzug der Feuerwache 2 in

Heißen sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und dem

Notarzteinsatzfahrzeug zu einem ausgelösten Kohlenmonoxidwarnmelder

aus. Eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses an der Oberheidstraße

wurde beim Baden ihres Kleinkindes durch einen

Kohlenmonoxidwarnmelder alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr

hatten alle Bewohner des Hauses ihre Wohnungen bereits verlassen. Die

umgehend durch die Einsatzkräfte im Haus durchgeführten Messungen

ergaben erhöhte CO-Werte in der betreffenden Wohnung. Die Feuerwehr

nahm die sich in der Wohnung befindliche Gastherme außer Betrieb.

Eine notärztliche Untersuchung bei der Mutter und dem Kind keinen

erhöhten CO-Gehalt. Nachdem das gesamte Haus mit Hilfe eines

Überdrucklüfters der Feuerwehr belüftet wurde, konnten alle Personen

wieder zurück in ihrer Wohnungen.(MHe-TDr)

Hohe Temperaturen begünstigen Kohlenmonoxid-Unfälle.

Eine Kohlenmoxid-Vergiftung durch die Heizungstherme im Sommer,

bei dieser Hitze? Tatsächlich, denn aktuell treten öfter auch

tödliche Kohlenmonoxid-Unfälle auf, wegen eines hitzebedingten

Abgasrückstaus. Denn die Therme ist auch im Sommer aktiv, um

Warmwasser zu produzieren. Die Abgase sind im Vergleich zur Außenluft

nicht heiß genug und können dadurch nicht mehr abziehen. Ursache

können aber auch eine Dunstabzugshaube oder eine Klimaanlage sein,

die die sauerstoffreiche Luft ins Freie abgeben und die

kohlenmonoxidreiche Luft aus dem Abgasrohr zurück in Bad und Wohnung

ziehen. Beim Betrieb der Therme für Warmwasser daher auch im Sommer

unbedingt Fenster und Türen zu dem Raum öffnen, in dem die Therme

montiert ist, die gleichzeitige Nutzung der Dunstabszugshaube und der

Klimageräte vermeiden – und für alle Fälle CO-Melder zu Hause

installieren. (Quelle: CO macht KO)

