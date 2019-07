POL-TUT: (Bad Dürrheim) Bahnhofstraße: Unfallflucht auf Parkplatz vor Eiscafe – Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots) – Auf dem Parkplatz vor dem Eiscafe Cortina in

der Bahnhofstraße ist am Mittwoch, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr,

ein blauer Mitsubishi Space Star angefahren worden. Der Pkw parkte

mit der Front in Richtung Gebäude. Es entstand Sachschaden in Höhe

von zirka 1500 Euro. Der Unfallverusacher ist abgehauen. Die Polizei

ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber

zum Verursacher/zur Verursacherin werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Bad Dürrheim zu melden (Rufnummer 07726 93948 0)

gebeten.

