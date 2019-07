FW Wenden: Defekte Gasleitung sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Wenden (ots) –

Am heutigen Donnerstag wurden die Einheiten der Freiwilligen

Feuerwehr der Gemeinde Wenden aus Hünsborn, Wenden, Gerlingen und der

Führungsdienst gegen 12:30 Uhr in den Südring nach Hünsborn

alarmiert. Hier wurde eine Gasleitung im Rahmen von

Straßenbauarbeiten durch einen Bagger beschädigt, sodass eine nicht

unerhebliche Menge Erdgas ausströmte. Die Einsatzstelle wurde

umgehend weiträumig abgesperrt und der Brandschutz durch einen in

Bereitstellung befindlichen Löschangriff sichergestellt. Auf Grund

der andauernden Hitze wurde zusätzlich präventiv der Rettungsdienst

des Kreises Olpe zum Eigenschutz der Einsatzkräfte nachalarmiert. Das

hinzugezogene Energieversorgungsunternehmen konnte die defekte

Gasleitung zeitnah abdichten, sodass ein weiteres Ausströmen von

Erdgas verhindert werden konnte. Unter der Einsatzleitung von Jens

Winnersbach befanden sich 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des

Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.

