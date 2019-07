POL-CUX: Kraftstoff gerät auf Fahrbahn

Cuxhaven (ots) –

Geestland. Beamte des Polizeikommissariats Geestland

kontrollierten am heutigen Donnerstag (25.07.2019) gegen 3 Uhr in

Drangstedt einen Transporter mit Anhänger. Nach Angaben des

Fahrzeugführers, einem 30-jährigen Mann aus dem Kreis Leer, käme er

aus Wischhafen. Dort habe er einem Bekannten geholfen, einen alten

Mähdrescher zu betanken. Auf Nachfrage gab er an, dass der restliche

Kraftstoff sich im Anhänger befinden würde. Schon bei der ersten

Inaugenscheinnahme stellten die Beamten fest, dass offensichtlich

Dieselkraftstoff von der Ladefläche des Anhängers auf die Fahrbahn

tropfte. Nachdem die Plane des Anhängers geöffnet wurde, konnte die

Quelle schnell ausfindig gemacht werden.

Diverse Kraftstoffbehälter befanden sich ungesichert auf der

Ladefläche, einige waren bereits umgekippt und begannen auszulaufen.

Des Weiteren befand sich auf der Ladefläche noch ein so genannter

„IBC“, umgangssprachlich auch „Baustellentankstelle“ genannt. Der war

zwar ordnungsgemäß gesichert, jedoch war die vorgeschriebene Prüfung

der Betankungseinrichtung seit 2,5 Jahren abgelaufen. Zudem war keine

Sicherungsabdeckung vorhanden. Der ausgelaufene Kraftstoff konnte mit

eigenen Mitteln aufgenommen werden. Die Kanister wurden ordnungsgemäß

nachgesichert. Da die Baustellentankstelle leer war, konnte der

Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen. Ihn und den Eigentümer der

Tankstelle erwarten empfindliche Bußgelder.

Von Gefahrgütern können, wie der Name schon sagt, enorme Gefahren

für Mensch, Tier und Umwelt ausgehen. Sie sind daher besonders

vorsichtig zu behandeln, die Vorschriften entsprechend streng

gefasst. Bei Verstößen gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften drohen

daher hohe Bußgelder.

