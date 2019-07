POL-RT: Vorrang missachtet; Kind angefahren

Reutlingen (ots) – Kirchheim/Teck-Jesingen (ES): Vorrang des

Gegenverkehrs beim Abbiegen missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 24-Jährige am

Donnerstagmorgen an der Einmündung Lettenäckerstraße / Kirchheimer

Straße verursacht hat. Die junge Frau war gegen acht Uhr mit ihrem

Peugeot 207 auf der Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte

Kirchheim unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die

Straße Lettenäcker einbiegen. Dabei übersah sie einen

entgegenkommenden Audi A3. Dessen 22-jährige Fahrerin konnte nicht

mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur

Kollision kam. Während die Unfallverursacherin im Anschluss selbst

einen Arzt aufsuchen konnte, musste die Audi-Fahrerin vom

Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins

Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so

schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Rottenburg (TÜ): Brauner SUV gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem braunen SUV, möglicherweise einem VW Tiguan mit

Tübinger Kennzeichen fahndet die Verkehrspolizei Tübingen nach einem

Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung

Niedernauer Straße / Martinsweg ereignet hat. Den bisherigen

Ermittlungen zufolge war eine Zehnjährige zwischen 12.15 Uhr und

12.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Niedernauer Straße

aufwärts unterwegs. An der Einmündung kam es dann zur Kollision mit

dem braunen SUV, der aus der Martinsstraße heraus kam, wobei das Kind

von dem Wagen erfasst wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Ein

18-jähriger Passant und auch die Fahrerin des SUV halfen dem Kind auf

und sammelten dessen Schulsachen ein. Während die unbekannte

Autofahrerin die Unfallstelle anschließend verließ, brachte der

18-Jährige das Mädchen nach Hause. Wie sich bei der nachfolgenden

ärztlichen Untersuchung herausstellte, war das Kind bei dem Unfall so

schwer verletzt worden, dass es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

gebracht und nach einer operativen Behandlung stationär aufgenommen

werden musste. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen und

bittet um Hinweise, insbesondere zu der Fahrerin des Wagens, die als

etwa 55 bis 65 Jahre alt, etwa 170 cm groß und korpulent beschrieben

wird. Sie hat kurze, dunkelbraune Haare und trägt eine Brille.

Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

