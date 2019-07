POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker – Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Enzkreis (ots) – Zwei Personen wurden bei einem Auffahrunfall am

Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 10 leicht verletzt. Eine

56-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Pkw von Mühlacker in

Richtung Illingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung Fuchsensteige

hatte sich der Verkehr gestaut. Die 56-Jährige bemerkte dies zu spät

und fuhr einem am Stauende stehenden Ford auf. Durch den Aufprall

wurde der Ford auf einen davor stehenden Opel aufgeschoben. Die

Unfallverursacherin und der Beifahrer im Opel wurden leicht verletzt

und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro

geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt

werden. Die Feuerwehr Mühlacker war mit drei Fahrzeugen und 11

Einsatzkräften vor Ort. Die Sperrung konnte gegen 14.50 Uhr wieder

aufgehoben werden.

