POL-NE: Unfallflucht – Polizei stellt betrunkenen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Neuss (ots) –

Am Mittwochabend (24.07.), gegen 20:20 Uhr, gaben Zeugen den

Hinweis auf einen Verkehrsunfall in Uedesheim.

Ein weißer Kleinwagen sei von der Fuggerstraße, aus Richtung

Kreisstraße 30 kommend, in Richtung Bundesstraße 9 unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Zufahrt eines Betriebsparkplatzes bog der bis dato

unbekannte Fahrer nach rechts in diesen ein. Plötzlich verlor er,

nach Angaben des Zeugen, die Kontrolle über den Kleinwagen, geriet

ins Schleudern und prallte gegen einen Baum, wo er zum Stehen kam.

Daraufhin stieg der Fahrer aus und entfernte sich zu Fuß von der

Unfallstelle. Das demolierte Auto ließ er auf der Straße stehen. Der

19-jährige Mönchengladbacher kam nicht weit. Eine Streife entdeckte

ihn an einer Bushaltestelle an der Tucherstraße.

Der junge Mann gab an, sich die Schlüssel des Autos von einem

nahen Verwandten -ohne dessen Wissen- genommen zu haben. Gleichzeitig

merkte er an, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein

entsprechender Test bestätigte den Verdacht – der Promillewert des

Mönchengladbachers lag deutlich über dem Erlaubten. Die erforderlich

gewordene Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt auf der Wache. Den

Verlust seines Führerscheins muss der 19-Jährige nicht befürchten –

er ist gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weitere

Erkenntnisse bestätigten zwischenzeitlich, dass der junge Mann

Minuten zuvor an der Hansemannstraße auch noch einen geparkten VW

Touran touchiert hatte.

Auf den 19-Jährigen kommen, neben dem zu vermutenden Ärger mit

seinem Verwandten, gleich mehrere Strafanzeigen zu. Die Polizei

ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des

Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und wegen des

unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss | Publiziert durch presseportal.de.