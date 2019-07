POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt an der Hansastraße

Dortmund (ots) – Lfd. Nr.: 0845

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und

der Polizei Dortmund

Am Donnerstag (18. Juli) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt

in einem Friseursalon an der Hansastraße in Dortmund (siehe

beigefügte Pressemitteilungen), bei dem eine männliche Person durch

einen Schuss verletzt wurde. Auf Bildern einer

Videoüberwachungskamera ist eine flüchtende männliche Person zu

erkennen, die zu Fuß über die Hansastraße und den Königswall flieht.

Dort steigt der Mann hinten in einen Pkw mit dem Kennzeichen DO-AM

1070 ein. Das Fahrzeug, möglicherweise ein dunkler VW Passat, setzt

die Fahrt über den Königswall und den Burgwall fort. Die

Fahrzeugkennzeichen liegen als gestohlen ein.

Die abgebildete Person steht im dringenden Verdacht, an der Tat

beteiligt gewesen zu sein. Wer kann diese Person erkennen bzw.

Angaben zu deren Identität und/oder Aufenthaltsort machen? Wer hat

Feststellungen zu einem Pkw mit dem Kennzeichen DO-AM 1070 gemacht?

Hinweise werden jederzeit unter der Rufnummer der Kriminalwache

0231/132-7441 entgegen genommen.

Ihre Angaben können ggf. vertraulich behandelt werden. Für

sachdienliche Hinweise, die zur Festnahme des Tatverdächtigen führen

ist eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund, zuständig

ist Herr StA Kruse.

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Dortmund | Publiziert durch presseportal.de.