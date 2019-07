POL-ME: In nur einer Stunde waren zehn Fahrzeuge deutlich zu schnell – Heiligenhaus -1907138

Mettmann (ots) –

Außerhalb zuvor angekündigter Geschwindigkeitsmessstellen waren am

heutigen Donnerstagmorgen des 25.07.2019 Einsatzkräfte der örtlichen

Polizei auf der Pinner Straße (B 227) in Heiligenhaus aktiv. Ab 08.40

Uhr führten diese auf der innerörtlichen Bundesstraße

Geschwindigkeitsmessungen mit dem Laser-Messgerät durch. Dazu hatten

sie sich in Höhe der Querspange zur Velberter Straße und dem dortigen

Supermarkt postiert. Innerhalb von nur einer Stunde wurden zehn

Fahrzeuge gemessen, die auf der abschüssigen, zweispurigen Straße in

Richtung Innenstadt unterwegs waren und nur ca. 700 Meter hinter der

stationären Geschwindigkeitsmessanlage des Kreises Mettmann deutlich

schneller als die erlaubten 50 km/h fuhren.

In sieben Fällen konnten festgestellte Geschwindigkeitsverstöße

mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Drei Fahrzeugführer aber,

die weit mehr als 20 km/h zu schnell waren, erwarten nun Anzeigen und

Punkte in Flensburg.

Unter diesen drei Fahrzeugführern befand sich auch ein

Fahranfänger in der Probezeit, der die Pinner Straße mit vorwerfbaren

85 km/h befuhr. Ihn erwarten nun laut bundeseinheitlichem

Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 160,- Euro, zwei Punkte in

Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Da der Verstoß in

seine Probezeit fällt, folgt beim Erstverstoß zusätzlich auch die

verpflichtende Teilnahme an einem Aufbauseminar sowie die

Verlängerung der Probezeit um zwei weitere Jahre.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.