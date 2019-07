POL-NE: Radlerin angefahren – Fahrradfahrer als Unfallverursacher gesucht

Neuss (ots) –

Die Beamten des Neusser Verkehrskommissariats suchen nach einem

unbekannten Fahrradfahrer, der in einen Unfall im Neusser Norden

verwickelt war. Der Unfall, bei dem eine 81-jährige Neusserin

verletzt wurde, geschah am Mittwochmittag (24.07.), gegen 12:35 Uhr.

Nach Angaben der Seniorin fuhr sie mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg

der Kaarster Straße in Richtung Viersener Straße .

In Höhe der dort verlaufenden Busspuren überholte sie rechts

plötzlich ein unbekannter Fahrradfahrer. Dabei kam es nach Angaben

der über 80-Jährigen zu einem leichten Körperkontakt und sie stürzte

zu Boden. Der Radler drehte sich noch um und verschwand in unbekannte

Richtung. Eine Personenbeschreibung des Flüchtigen liegt nicht vor.

Die 81-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Ein

Passant informierte daraufhin die Polizei. Ein Rettungswagen brachte

die Verletzte zur weiteren medizinischen Erstversorgung in ein

Krankenhaus.

Hinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an das

Verkehrskommissariat Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss | Publiziert durch presseportal.de.