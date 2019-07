POL-HS: Versuchter Fahrraddiebstahl und Sachbeschädigung

Hückelhoven (ots) – Der Besitzer eines Restaurants an der Straße

An der Feuerwache musste am Mittwoch (24. Juli) morgens feststellen,

dass die Bestuhlung seiner Außengastronomie umgerissen worden war.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnte er feststellen, dass gegen 2.50

Uhr ein bislang unbekannter Täter offenbar versucht hatte, ein

Fahrrad zu entwenden, welches zur Dekoration dient. Als dies nicht

gelang, da das Rad am Fahrradständer sowie an einem Baum festgekettet

war, riss er die Außenbestuhlung um, so dass diese beschädigt wurde

und flüchtet zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße/Kreisverkehr.

