POL-HS: Einbruch und Diebstähle

Wassenberg-Effeld (ots) – Unbekannte Täter drangen gewaltsam in

eine Garage an der Straße Schlussweg ein. Sie entwendeten Tabakwaren

und -utensilien. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, 24.

Juli. In derselben Nacht drangen Unbekannte zudem in den Anbau eines

Wohnhauses an der Straße Schlussweg ein. Aus diesem stahlen sie

Bargeld, persönliche Papiere, mehrere Notebooks, mehrere

Mobiltelefone sowie eine Geldbörse. An der Schleidstraße wurde in

dieser Nacht auch ein Mountainbike entwendet. Dieses stand in einem

Geräteschuppen.

