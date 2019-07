POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots) – Trrunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, d. 24.07.2019, gg. 12.00 Uhr, wurde ein auffällig

fahrender Pkw in Altenau gemeldet. Bei der Kontrolle des Pkw-Fahrers

wurde Atemalokoholgeruch wahrgenommmen und ein Alcotest durchgeführt.

Das Ergebnis von 3,44 Promille erstaunte die kontrollierenden

Polizeibeamten. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein beschlagnahmt. Krz.

