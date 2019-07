POL-ST: Ochtrup, Transporter aufgebrochen

Ochtrup (ots) – Am Buschlandweg ist in der Nacht zum Donnerstag

(25.07.2019) ein Firmenwagen aufgebrochen worden. An dem blauen VW

Transporter war am späten Dienstagabend, um kurz vor Mitternacht,

noch alles in Ordnung. Am nächsten Morgen, um 05.20 Uhr, ist sofort

an dem Wagen eine zerbrochene Scheibe festgestellt worden. Der oder

die Täter hatten sich in den Innenraum des Fahrzeugs begeben und

daraus zahlreiche Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren

Tausend Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

