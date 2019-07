POL-ME: Alleinunfall mit annähernd 2 Promille am Lenker? – Monheim – 1907135

Mettmann (ots) –

Am Mittwochabend des 24.07.2019, gegen 18.20 Uhr, wurden

Rettungsdienst und Polizei zur Reiherstraße in Monheim am Rhein

gerufen. In Höhe der Einmündung Schwalbenstraße hatten Zeugen einen

gestürzten und verletzten Fahrradfahrer auf dem Grünstreifen in Höhe

des Fußgängerüberwegs aufgefunden und deshalb den Notruf gewählt.

Nach schneller Erstversorgung am Einsatzort wurde der 64-jährige

Monheimer mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus

gebracht, wo der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung von

Sturzverletzungen am Kopf und an einem Bein verblieb.

Von der Polizei zum Unfallhergang konkret befragt, konnte sich der

64-Jährige nur noch daran erinnern, dass er die Fahrbahn der

Schwalbenstraße, aus Richtung Baumberg kommend, in Richtung Opladener

Straße befahren hatte. An den eigentlichen Sturz und dessen Ursache

konnte sich der Mann nach eigenen Angaben nicht erinnern. Ob die

Erinnerungslücke Folge des Sturzes oder der sehr starken

Alkoholisierung des lallenden Velo-Fahrers war, konnte nicht mit

Sicherheit festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab

einen Wert von annähernd zwei Promille (0,97 mg/l).

Die Polizei leitete gegen den Monheimer ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Eine Blutprobenentnahme im Zuge

der ärztlichen Versorgung wurde zum Zweck der Beweisführung

veranlasst und durchgeführt.

Am Fahrrad des Beschuldigten entstand beim Sturz ein geschätzter

Sachschaden in Höhe von 50,- Euro. Weitere Unfallspuren fanden sich

jedoch nicht. Die polizeilichen Untersuchungen und Ermittlungen am

Unfallort lassen auf einen alkoholbedingten Alleinunfall des

Fahrradfahrers schließen. Zeugen dafür sind aber bisher nicht

bekannt. Sachdienliche Hinweise und die Meldung von noch unbekannten

Unfallzeugen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 /

9594-6350, deshalb auch jederzeit entgegen.

