POL-LWL: Mähdrescher geriet in Brand

Tessenow (ots) – Bei Erntearbeiten auf einem Feld Tessenow ist am

späten Mittwochabend ein Mähdrescher in Brand geraten. Dabei entstand

verhältnismäßig geringer Sachschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge

soll ein Luftfilter des Mähdreschers plötzlich in Brand geraten sein.

Der Fahrer habe das brennende Teil noch ausbauen und so ein

Ausbreiten des Feuers verhindern können. Die zwischenzeitlich

alarmierte Feuerwehr löschte schließlich den Brand, der einen

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht haben soll.

