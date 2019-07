POL-KN: Zeugin nach Körperverletzung gesucht

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots) – Das Polizeirevier

Friedrichshafen sucht nach einer Zeugin, die eine tätliche

Auseinandersetzung am Dienstag, 16.07.19, beobachtet haben dürfte.

Wir berichteten am genannten Datum über den Fall. Erkenntnissen der

Polizei zufolge hat während des Vorfalls eine Frau mit ihrem Pkw

angehalten, die möglicherweise weitere Hinweise zu den unbekannten

Tatverdächtigen geben kann. Sie wird daher gebeten, sich beim

Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Unsere Ursprungsmeldung vom 16.07.2019:

Friedrichshafen

Körperverletzung

Die Polizei ermittelt gegen vier unbekannte Männer, die am

heutigen Dienstag gegen 04.30 Uhr im Bereich Hammerstatt/Rotachstraße

einen Lkw-Fahrer angegriffen haben sollen. Gemäß den bisherigen

Ermittlungen hatte der Fahrer eines schwarzen VW-Touareg auf der

Straße angehalten und die Einmündung teilweise blockiert. Um den

Wagen herum standen drei weitere Männer. Zwischen diesen und dem

Lkw-Fahrer, der gerade die Einmündung befuhr, ergab sich ein Streit,

in dessen Verlauf der Lkw-Fahrer von einem der Männer geschlagen

wurde und von den anderen ebenfalls attackiert wurde. Nachdem eine

Zeugin die Polizei gerufen hatte, fuhren die Unbekannten in Richtung

Ailingen davon.

Beschreibung der Männer:

Erste Person: ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 1,70 cm groß, kurze

braune Haare, etwas dickere Statur, evtl. mit Brille, bekleidet mit

einem weißen T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, einer langen dunklen

Hose

Zweite Person: ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 1,80 cm groß, kurze

dunkle Haare, etwas dünnere Statur, stark alkoholisiert, bekleidet

mit einem weinroten T-Shirt und blauer Jeans

Dritte Person: ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 1,80 cm groß, kurze

blonde Haare, etwas dünnere Statur, bekleidet mit einem weißen

T-Shirt

Vierte Person: lediglich bekannt, dass sie ebenfalls zwischen 20 –

25 Jahre alt ist

Pkw: Vermutlich (schwarzer ) VW Touareg mit getönten Scheiben und

defekter Kennzeichenbeleuchtung, evtl. ohne vorderes Kennzeichen

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Friedrichshafen, Tel.

07541 701-0, erbeten.

